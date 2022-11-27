Германия играет против Испании своим самым возрастным составом на ЧМ за 20 лет

Сборная Германии рассчитывает на опытных игроков в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Испании.

Средний возраст основного состава, который выбрал на важнейшую битву Ханс-Дитер Флик, – 28 лет и 147 дней. Как отмечает Opta, сегодняшнее стартовое сочетание немецкой национальной команды – самое возрастное в рамках чемпионатов мира за последние 20 лет. В финале мундиаля 2002 года против Бразилии, который прошёл 30 июня, средний возраст основных игроков сборной Германии составил 28 лет и 166 дней.

Коллектив Ханси Флика уступил в матче первого тура нынешнего группового этапа сборной Японии (1:2).