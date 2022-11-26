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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кураньи: «Из результатов самое большое разочарование — поражение сборной Германии»

26 Ноября 2022 • 18:00 Комментировать
Испания
...
Германия
1 2.35 X 3.60 2 2.90
27.11 22:00

Бывший форвард столичного «Динамо» Кевин Кураньи высказался о перспективах сборной Германии на ЧМ-2022 после поражения от Японии.

«Из результатов самое большое разочарование, конечно, поражение сборной Германии. Не могу сказать, что считал команду Ханси Флика претендентом на золото, но при этом Японию обыгрывать обязана. Думаю, после этого поражения слово должны взять лидеры, которые должны ударить кулаком по столу. Футболисты обязательно должны собраться все вместе и обсудить ситуацию. В оставшихся двух матчах надо выходить с максимальным настроем», — заявил экс-нападающий немецкой сборной в интервью«Спорт-Экспрессу».

По его мнению, результат встречи между Аргентиной и Саудовской Аравией должен был показать важность мотивации. Также Кураньи отметил, что подопечным Флика будет тяжело на фоне потрясающего матча Испании с Коста-Рикой.

Напомним, что второй матч на катарском мундиале Германия проведёт против команды Луиса Энрике завтра, 27 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московском времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Кевин Кураньи Чм-2022
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