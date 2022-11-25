​Педри рассказал о помощи Бускетса перед дебютом на чемпионате мира

Талантливый хавбек сборной Испании Педри рассказал о том, как опытный Серхио Бускетс помог ему перед дебютом на чемпионате мира.

«Я думал, что буду нервничать сильнее. Бускетс сказал мне и Гави сохранять спокойствие. Он провёл с нами мини-беседу перед игрой, когда мы вышли на разминку, сказал, чтобы мы были спокойны. Эти слова капитана успокоили нас», - высказался Педри в интервью для El Partizado de COPE.

Напомним, что сборная Испании в первом матче на чемпионате мира – 2022 разнесла Коста-Рику со счётом 7:0. Теперь «красная фурия» готовится к битве против Германии. Команды сразятся в воскресенье, 27 ноября.