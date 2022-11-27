​Сборная Испании назвала состав на матч с Германией

В воскресенье вечером на чемпионате мира в Катаре пройдёт первый матч с действительно топовой вывеской – Испания против Германии. Рулевой «красной фурии» Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Симон, Карвахаль, Родри, Лапорт, Альба, Педри, Бускетс, Гави, Асенсио, Ольмо, Торрес.

Матч между сборными Испании и Германии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах LiveResult.

Напомним, что в первом туре сборная Испании разнесла Коста-Рику, забив сопернику семь безответных мячей.