Клинсманн: «Фюллькруг переживает звёздный час»

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Испанский гол забил центрфорвард Альваро Мората, а у немцев отличился Никлас Фюллькруг, появление которого в заявочном листе немецкой команды стало некоторым сюрпризом, но оправдало себя. Его успех прокомментировал Юрген Клисмманн, бывший тренер немецкой команды.

- Фюллькруг, наверное, попал в состав команды только из-за расширения до 26 игроков. Но он - настоящий девятый номер. Сейчас он переживет свой звездный час, - считает Клинсманн, слова которого цитирует BBC One.

В последнем, третьем туре группового раунда Германия сразится со сборной Коста-Рики, эта игра состоится в первый день декабря.