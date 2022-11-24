Сане может пропустить матч с Испанией

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане может пропустить ближайший матч своей команды против Испании, который состоится 27 ноября. По информации от журналиста Керри Хау, футболист ещё не до конца залечил свою травму колена и продолжает тренироваться индивидуально. В тренерском штабе «бундестим» ещё не знают, сможет ли футболист принять участие в игре с Испанией.

Напомним, немцы вчера проиграли свой первый матч на чемпионате мира против Японии. Теперь команда Ханса-Дитера Флика обязана брать три очка в игре с Испанией, иначе в случае победы Японии над Коста-Рикой, Германия вылетит из турнира на стадии группового этапа.