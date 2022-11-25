Брандт: «Сборная Германии в очень трудном положении»

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт высказался в преддверии поединка второго тура группового этапа против Испании.

В первом туре коллектив Ханса-Дитера Флика неожиданно уступил Японии (1:2), в то время как Испания без каких-либо трудностей разобралась с Коста-Рикой (7:0). Примечательно также, что последняя встреча немцев и испанцев завершилась сокрушительной победой последних со счётом 6:0.

«Мы загнали себя в очень трудное положение, но я не думаю, что разгром от Испании в 2020 году имеет какое-то отношение к предстоящей игре. С тех пор многое в нашей команде улучшилось, даже если иногда случаются сбои. Перед нами серьёзный вызов, и мы должны перевернуть ситуацию в матче с очень сильным соперником», – заявил на пресс-конференции Брандт.