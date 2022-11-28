Киммих: «Испания больше владела мячом, но Германия атаковала острее»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился мыслями о матче против Испании (1:1).

Команды обменялись голами во втором тайме. Немецкая национальная команда владела мячом менее 36% времени, но нашла в себе силы отыграться на 83-й минуте.

«Мы знали, что нам придётся много бегать без мяча, и мы справились с этим. Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее. В дальнейшем нам необходимо прибавить в реализации, однако сейчас мы должны довольствоваться ничейным исходом и сосредоточиться на игре последнего тура, где всё решится», – сказал в послематчевом интервью Rai футболист мюнхенской «Баварии».