​Уткин высказался после сенсационной победы Коста-Рики

Сборная Коста-Рики в воскресенье довольно неожиданно обыграла Японию со счётом 1:0 в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Насчёт этого результата высказался известный журналист Василий Уткин.

«Теперь, после победы Коста-Рики над японцами, Германия сегодня не вылетит ни при каких обстоятельствах. Должно и немцам ведь в чём-то повезти!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В воскресенье вечером сборная Германии сыграет против Испании. Следить за ходом этого матча можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.