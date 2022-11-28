Почеттино обеспокоен формой сборной Испании

Сборная Испании провела свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, она не сумела удержать победу в игре с немцами - 1:1. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, в прошлом игравший в испанских клубах, в частности, в «Эспаньоле», обеспокоен выступлением «Фурии рохи». Он сказал, что «увидел слабость Испании» в матче с немцами.

- Я обеспокоен сегодняшним выступлением Испании. Мне оно показалось чуть слабым. Когда они попадают под высокое давление, которое организовали немцы, то теряются и не могут найти достойные решения для развития атаки, - цитирует Почеттино BBC One.