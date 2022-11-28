​Флик объяснил долгие объятия с Энрике

В воскресенье вечером сборные Германии и Испании сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 1:1. После игры главные тренеры команд Ханс-Дитер Флик и Луис Энрике долго обнимались. Рулевой Бундестим дал комментарий на этот счёт.

«Когда мы впервые встретились, мы много говорили. Приятно общаться с Луисом, он отличный парень. В Испании есть философия футбола, которая мне очень нравится, они очень хорошо играют. Может быть, в будущем Энрике расскажет, что я ему сказал», - слова Флика приводит на своих страницах Marca.

В третьем туре сборная Германии сыграет с Коста-Рикой, а Испания – с Японией.