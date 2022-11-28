Горецка: «Мы показали хорошее выступление»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал игру своей команды во вчерашнем матче против Испании, который проходил в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Напомним, поединок закончился вничью 1:1.

«Это был отличный бой. Мы знали, что должны много бегать и временами страдать. Мы на самом деле не привыкли к этому, но приняли как должное. На поле было 11 игроков, готовых разорвать себя ради результата. У нас были шансы победить. В целом, мы показали хорошее выступление», – сказал Горецка на интервью после матча.

Напомним, в последнем туре Германия должна обыгрывать Коста-Рику и рассчитывать на поражение Японии от Испании, чтобы пробиться в плей-офф.