​Сборная Германии объявила состав на решающий матч против Коста-Рики

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Германии сыграет против Коста-Рики. Чтобы выйти в плей-офф, команде Ханса-Дитера Флика нужно одерживать победу и надеяться, что параллельный матч между Японией и Испанией завершился с благоприятным результатом.

Бундестим выйдет на игру в таком составе: Нойер, Раум, Рюдигер, Зюле, Киммих, Гюндоган, Горецка, Сане, Мусиала, Гнабри, Мюллер.

Стартовый свисток в матче сборных Германии и Коста-Рики прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию матча.

Ознакомиться с турнирными раскладами в группе Е можно в нашем материале.