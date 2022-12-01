Флик: «Мы сами виноваты, что оказались в такой ситуации»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал положение своей команды перед последним туром группового этапа чемпионата мира. Напомним, для выхода в раунд плей-офф немцы обязаны побеждать Коста-Рику, а также надеяться на поражение Японии в матче с Испанией.

«Мы сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Нам нужно показать хорошее выступление и сделать всё возможное для выхода в следующий раунд», – заявил Флик на пресс-конференции.

Судьба Германии на чемпионате мира в Катаре решится уже сегодня. В 22:00 по московскому времени стартует матч немцев с Коста-Рикой, а также поединок между Испанией и Японией.