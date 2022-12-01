Гросс: «Играть за сборную Германии – моя мечта»

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс разочарован тем, что не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира в Катаре.

«Играть за сборную Германии – моя мечта, но я ничего не могу сделать, кроме как убедить тренера своими выступлениями за клуб», – заявил Гросс в интервью журналисту Флориану Плеттенбергу.

Напомним, Гросс проводит уже свой шестой сезон в составе «Брайтона». В нынешней кампании футболист отметился пятью голами и двумя результативными передачами в чемпионате Англии. Ранее полузащитник выступал в Германии в составе таких клубов, как «Хоффенхайм», «Карлсруэ» и «Ингольштадт».