Николаев: «Назначение Фраппар на матч ЧМ её личная заслуга»

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал назначение Стефани Фраппар на матч мужского чемпионата мира.

«Назначение на матч - личный прогресс Фраппар. Это такой труд, пройденный путь, действительно дорогого стоит. Думаю, ей заслуженно дали матч в роли главного арбитра, её личная заслуга», - цитирует Николаева ТАСС.

Николаев добавил, что Фраппар уже давно показывает, что женщины могут работать на таком высоком уровне. И у неё есть большой опыт работы в топовых европейских лигах.

Напомним, Стефани Фраппар уже судила матчи европейских футбольных турниров. Например, работала на играх французской Лиги 1 и даже на матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Сборные Германии и Коста-Рики сыграют 1 декабря в 22:00. Время московское. Параллельно в группе Е встретятся команды Испании и Японии. Сборной Германии, чтобы выйти в плей-офф мундиаля, требуется как минимум победа.