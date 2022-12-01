ВАР вернул гол сборной Германии, немцы ведут, но вылетают

Сборная Германии продолжает забивать и забивать в ворота национальной команды Коста-Рики. В концовке поединка прошла длинная передача на Лероя Сане, который с левого угла вратарской эффектно грудью оставил мяч Никласу Фюллькругу, и тот переиграл голкипера. Девушки-арбитры в который раз грубо ошиблись, зафиксировав офсайд, но все же ВАР подсказал, что гол был чистым - 4:2.

Сборная Германии все равно идет на третьем месте, так как испанцы проигрывают Японии в параллельном поединке.

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