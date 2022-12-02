Адейеми: «Мы заслуживали большего»

Форвард сборной Германии Карим Адейеми прокомментировал победу над сборной Коста-Рики (4:2). Правда, результат не позволил немцам выйти в плей-офф – «бундестим» пропустила вперёд сборную Испании с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

«У нас прекрасная команда и отличные игроки. Мы точно заслуживали большего», - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Адейеми добавил, что впереди чемпионат Европы в Германии и сейчас нужно сконцентрироваться на турнире, который пройдёт уже в 2024 году.

В группе Е немцы проиграли сборной Японии (1:2), сыграли вничью со сборной Испании (1:1) и обыграли команду Коста-Рики (4:2), набрав четыре очка.