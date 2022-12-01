Рюдигер: «Не думаю, что Навас выселит меня из дома, если мы выбьем Коста-Рику из чемпионата мира»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер не верит, что голкипер Коста-Рики Кейлор Навас выселит его из своего дома в Мадриде, если немцы сегодня одержат победу. Напомним, после перехода в мадридский «Реал» Рюдигер берёт у Наваса жильё в аренду.

«Не думаю, что Навас выселит меня из квартиры, если мы выбьем Коста-Рику. Пока я буду вовремя оплачивать аренду, это вряд ли произойдёт», – цитирует Рюдигера Madrid Xtra.

Если Германия сегодня не обыграет Коста-Рику, то команда Ханса-Дитера Флика вылетит из чемпионата мира на групповой стадии. На этом же этапе немцы остановились на мундиале в России.