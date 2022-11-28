Раум получил травму и рискует пропустить матч с Коста-Рикой

Защитник сборной Германии Давид Раум получил небольшую травму во вчерашнем матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией. Таким образом, футболист рискует пропустить матч против Коста-Рики, который определит дальнейшую судьбу подопечных Ханса-Дитера Флика на этом мундиале.

По информации от журналиста Мануэля Бонке, несмотря на полученную травму, в тренерском штабе Германии с оптимизмом смотрят на участие Раума в матче против Коста-Рики. В расположении немцев считают, что футболист «РБ Лейпцига» успеет восстановиться к поединку с командой из центральной Америки.