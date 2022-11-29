Женщина впервые рассудит матч мужского ЧМ

Впервые в истории мужского чемпионата мира главным арбитром матча станет женщина. Это француженка Стефани Фраппар. Её назначили на матч сборных Германии и Коста-Рики в группе Е.

Отметим, что Фраппар уже работала на этом мундиале, однако не главным судьёй, а резервным, на матче сборных Мексики и Польши в первом туре. Помимо этого, в её послужном списке работа на матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдёт 1 декабря в городе Эль-Хаур на арене «Эль-Байт». Начало встречи – в 22:00. Параллельно в группе встретятся команды Испании и Японии. Сборной Германии для выхода в плей-офф нужна как минимум победа.