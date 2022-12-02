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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Швайнштайгер назвал причину провала Германии на чемпионате мира

02 Декабря 2022 • 09:57 Комментировать (4)
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Экс-футболист национальной сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер высказался о раннем вылете «бундестим» с чемпионата мира - 2022 в Катаре.

«Встреча против Коста-Рики? Это была очень плохая игра. У Германии лишь один футболист высокого уровня в защите. Я сейчас говорю об Антонио Рюдигере. Другие играют на среднем уровне. Команде срочно нужно преобразиться в оборонительной линии», - передает слова Бастиана ARD.

Сборная Германии набрала четыре балла на групповой стадии и заняла лишь третье место. В плей-офф из этого квартета шагнули сборные Испании и Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Бастиан Швайнштайгер Антонио Рюдигер
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Комментарии (4)
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gella
02 Декабря 2022 в 11:28
Пpогнозы на футбол b e t - g p . r u
One Live
02 Декабря 2022 в 10:45
В футбол надо было играть, а не радужными флагами махать, идиоты!
HG2017
02 Декабря 2022 в 11:18
То мяч покатать, а то - ..дети!!!
Mike101
02 Декабря 2022 в 10:24
На ЧМ надо ехать в футбол играть, а не хайповать.
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