Швайнштайгер назвал причину провала Германии на чемпионате мира

Экс-футболист национальной сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер высказался о раннем вылете «бундестим» с чемпионата мира - 2022 в Катаре.

«Встреча против Коста-Рики? Это была очень плохая игра. У Германии лишь один футболист высокого уровня в защите. Я сейчас говорю об Антонио Рюдигере. Другие играют на среднем уровне. Команде срочно нужно преобразиться в оборонительной линии», - передает слова Бастиана ARD.

Сборная Германии набрала четыре балла на групповой стадии и заняла лишь третье место. В плей-офф из этого квартета шагнули сборные Испании и Японии.