Линекер высказался о вылете Германии с ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал провальный результат национальной команды Германии на чемпионате мира – 2022.

«Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч на протяжении 90 минут, а в конце побеждает Германия. Если ей удается выйти из группы», - высказался Линекер.

В последнем туре группового этапа Германия отпраздновала волевую победу над Коста-Рикой со счетом 4:2, однако этого не хватило для выхода в плей-офф мундиаля. «Бундестим» с четырьмя баллами финишировала на третьем месте в квартете. Первой стала Япония, а второй – Испания.