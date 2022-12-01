Бывший игрок сборной Германии Йенс Новотны дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в преддверии матча Бундестим против Коста-Рики на чемпионате мира.

- Как вам сборная Германии на этом турнире?

- Началось всё для нас не очень хорошо, это правда. Хорошо, что перед последней игрой у сборной Германии есть хороший шанс выйти из группы, и всё зависит от неё. Команда на турнире провела два хороших тайма и два плохих. И всё-таки второй тайм против сборной Испании внушает серьёзный оптимизм. Нет смысла забегать вперёд, но это очень хороший уровень.

- Вы ожидали перемен в составе?

- Нет, я не ждал, что главный тренер будет проводить ротацию. Может быть, кто-то думал, что в старте выйдет Фюллькруг, и ждал его, но я был уверен, что Флик не будет экспериментировать, а Никлас может выйти на замену и добавить мощи.

- Какой ваш прогноз на игру?

- Нам нужно одержать победу, чтобы не думать о том, что в этот момент происходит в параллельной игре. Забить столько, сколько нужно, чтобы команде не в чем было себя упрекнуть. Если Германия выполнит установку тренера на 100%, так и будет.

Матч Коста-Рика – Германия стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.