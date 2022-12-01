Сёмин: «Регламент все знали до чемпионата мира»

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал действующие на чемпионате мира в Катаре критерии по поводу отбора команд в плей-офф на основании забитых голов. Сёмин не считает подобный подход идеальным - но напомнил о том, что и критерий личных встреч ему также не представляется оптимальным.

- Этот регламент все знали до чемпионата мира, приняли такое решение. По результату личных встреч считать тоже не сильно справедливо, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на чемпионате мира подходит к концу групповой этап, в котором остались еще полтора игровых дня - два матча сегодня и четыре завтра, второго декабря.