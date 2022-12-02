Кейлор Навас рассказал, продолжит ли карьеру в сборной Коста-Рики

Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата мира – 2022.

«Я отлично себя чувствую. Для меня огромная честь защищать цвета своей страны на международной арене. Пока все отлично, посмотрим, что будет в будущем. Движемся вперед шаг за шагом. Я готов продолжать выступления в сборной», - передает слова вратаря Lequipe.

В заключительном матче на мундиале сборная Коста-Рики уступила Германии со счетом 2:4. Команда набрала три балла и заняла последнее место в своей группе. В плей-офф вышли Япония и Испания.