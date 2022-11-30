Мюллер прокомментировал неудачный старт ЧМ-2022 для сборной Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер высказался о давлении на команду из-за неудачных выступлений на чемпионате мира – 2022.

Пресс-служба немецкой футбольной федерации опубликовала слова Мюллера, который заявил, что Германия сможет справиться с давлением, просто необходимо забивать свои моменты. Футболист не считает, что неудачные результаты связаны с какой-то большой нервозностью команды.

После двух туров сборная Германии занимает последнее место в квартете E, набрав всего одно очко. В заключительном матче группового этапа немцы сыграют с Коста-Рикой, встреча пройдет 1 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.