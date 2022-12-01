Коста-Рика отыгралась в игре со сборной Германии и отправила её на последнее место

Матчи третьего тура чемпионата мира в группе Е получаются весьма драматичными, и фавориты продолжают удивлять. Сборная Испании упустила перевес в голах и проигрывает японцам (1:2). Немецкая команда быстро открыла счет в споре с Коста-Рикой, но на 60-й минуте пропустила сама. Контратака американской команды по центру, удар головой в упор Мануэль Нойер парировал, но Ельцин Техедадобавил его в сетку при попустительстве обороны - 1:1.

В турнирной таблице лидирует Япония, Испания - вторая, далее расположились Коста-Рика и Германия.