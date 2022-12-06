Смородская: «Не думаю, что Рангник сможет стать хорошим менеджером для сборной Германии»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может занять пост генерального менеджера сборной Германии. Напомним, ранее немецкий специалист также работал руководителем по спорту и развитию в московском клубе.

По мнению Смородской, Рангник не сможет добиться успеха в новой для себя должности.

«Это решает сборная Германии. Пусть они решают, стоит ли его допускать или не стоит. Сможет ли он стать хорошим менеджером сборной? Думаю, что нет», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира, сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, заняв третью строчку в своей группе. После чего в отставку был отправлен Оливер Бирхофф, ранее занимавший пост генерального менеджера национальной команды.