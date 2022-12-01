Сборная Коста-Рики забила снова, Испания и Германия на данный момент вылетают

Невероятный чемпионат мира 2022 года продолжает удивлять. Сборные Испании и Германии рискуют остаться без плей-офф. Национальная команда Коста-Рики в споре с «бундестим» проиграла первый тайм, но сейчас уже ведет. После подачи со штрафного с левого фланга американские футболисты выиграли ряд воздушных единоборств, после чего мяч все же влетел мимо Мануэля Нойера с линии вратарской. Счет стал 2:1.

На эту минуту сборные Коста-Рики и Японии выходят из группы, а европейские гранды могут уехать домой.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.