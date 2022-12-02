Керимов: «Германия остаётся одной из лучших в мире»

Футбольный комментатор Эльвин Керимов поделился впечатлениями от выступления сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. Накануне немцы обыграли сборную Коста-Рики (4:2), но победы для прохода в плей-офф оказалось недостаточно.

«Если серьёзно, то Германия остаётся одной из лучших сборных в мире. Просто формат ЧМ с тремя матчами в группе повышает вероятность сенсационных исходов», - пишет эксперт в Telegram-канале.

Он добавил, что сборная Германии играла смело, прессинговала, создавала моменты больше всех в своей группе. А во втором тайме матча с испанцами была даже лучше соперника, но вылетела.

«А слабая Польша без идей в атаке вышла в плей-офф. Так бывает», - заключил Керимов.

Из группы Е в плей-офф мундиаля в Катаре вышли сборные Японии (первое место, шесть очков) и Испании (второе место, четыре очка).