Мюллер назвал «катастрофой» вылет с чемпионата мира

Сборная Германии выиграла свой последний матч, но, как показали турнирные хитросплетения группы, даже победы немцам не хватило для того, чтобы спасти место в плей-офф - усилий хватило лишь для третьего места в группе. Томас Мюллер, нападающий немецкой сборной, считает второй подряд ранний вылет с чемпионата мира настоящей катастрофой для четырехкратных чемпионов мира.

- Это катастрофа. Очень горько, потому что мы выиграли и думали, что победы должно будет хватить. Чувство бессилия, - цитирует слова Томаса Мюллера BBC Sport.

Из группы Е группового раунда чемпионата мира в плей-офф прошли сборные Испании и Японии.