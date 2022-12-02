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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мюллер назвал «катастрофой» вылет с чемпионата мира

02 Декабря 2022 • 02:40 Комментировать
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Сборная Германии выиграла свой последний матч, но, как показали турнирные хитросплетения группы, даже победы немцам не хватило для того, чтобы спасти место в плей-офф - усилий хватило лишь для третьего места в группе. Томас Мюллер, нападающий немецкой сборной, считает второй подряд ранний вылет с чемпионата мира настоящей катастрофой для четырехкратных чемпионов мира.

- Это катастрофа. Очень горько, потому что мы выиграли и думали, что победы должно будет хватить. Чувство бессилия, - цитирует слова Томаса Мюллера BBC Sport.

Из группы Е группового раунда чемпионата мира в плей-офф прошли сборные Испании и Японии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Томас Мюллер
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Германия Германия
2
4
11.00 5.20 1.32
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Япония Япония
Испания Испания
2
1
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