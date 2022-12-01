Сборная Германии забила уже третий мяч Коста-Рике, но всё равно пока вылетает

Очередное изменение счёта в матче третьего тура чемпионата мира по футболу в группе Е. Сборная Германии во второй раз в поединке повела в счете. Прострел с правого фланга в центр штрафной, и Кай Хаверц на 85-й минуте спокойно и без помех переправил мяч в пустую часть ворот - 3:2.

С другой стороны, данный гол пока ничего не меняет в судьбе «бундестим», ведь в параллельном поединке Испания уступает Японии. У европейцев по четыре очка, но гораздо лучше разница мячей.

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