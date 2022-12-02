Мюллер намекнул на уход из сборной Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер высказался после провала команды на чемпионате мира.

Победы над Коста-Рикой со счётом 4:2 не хватило для выхода в 1/8 финала – коллектив Ханса-Дитера Флика занимает третью строчку в группе и отправляется домой.

«Для меня было бы огромным удовольствием, если бы эта игра стала моей последней в сборной Германии. Вместе мы пережили много невероятных моментов, и в каждом матче я оставлял на поле своё сердце», – приводит Das Erste заявление Мюллера.

На счету 33-летнего футболиста мюнхенской «Баварии» 44 гола в 120 матчах за сборную Германии. Дебют Мюллера в национальной команде состоялся в марте 2010 года.