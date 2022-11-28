Бут: «Непонятно, что со сборной Германии»

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут прокомментировал выступление сборной Германии на чемпионате мира – 2022.

«Сейчас ещё непонятно, что со сборной Германии. Вчера смотрел их матч. Испанцы были посильнее», - приводит слова Бута «Матч ТВ».

Специалист считает, что 19-летний футболист Джамал Мусиала хоть и демонстрирует высокий уровень, вряд ли сможет взять на себя ответственность за всю команду.

Также эксперту сложно понять и принять тот факт, что Томас Мюллер до сих пор играет впереди в сборной Германии.

На данный момент немецкий коллектив занимает последнее место в своей группе.