Фюллькруг: «Мюллер не был моим образцом для подражания»

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг заявил, что Томас Мюллер никогда не был для него образцом для подражания.

«Мы с Томасом примерно одного возраста, поэтому я не могу назвать его своим образцом для подражания, но я всё равно много за ним наблюдал. Я больше смотрел за Мирославом Клозе, когда был ребёнком в 2002 году. Я всегда хотел стать уникальным футболистом, поэтому у меня не было определённого идола», – заявил нападающий на пресс-конференции.

Напомним, Фюллькруг сравнял счёт в матче со сборной Испании во втором туре группового этапа чемпионата мира, благодаря чему Германия вырвала одно очко.