Мусиала – об игре с Испанией: «Я должен был забивать, эта ночь будет сложной для меня»

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала не может смириться с упущенным моментом для взятия ворот. На 73-й минуте матча с Испанией хавбек при счёте 0:1 не смог пробить голкипера «красной фурии» Унаи Симона, который успешно справился с ударом.

«Я должен был реализовывать свой момент и забивать. Я также мог поднять голову и отдать передачу партнёру. Это будет очень сложная ночь для меня», – заявил Мусиала в интервью после матча.

Напомним, немцы вчера сыграли вничью с Испанией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира, благодаря чему сохранили шансы на выход в раунд плей-офф.