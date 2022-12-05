55% немцев проголосовали за увольнение Флика из сборной Германии

В Германии не слишком довольны работой Ханса-Дитера Флика, не сумевшего вывести команду из группы на чемпионате мира в Катаре.

Несмотря на провал, специалист с высокой вероятностью сохранит свой пост, о чём ранее сообщали немецкие СМИ. Однако, как показали результаты опроса авторитетного издания Kicker, большинство немцев (из числа 365 тысяч опрошенных) высказывается за уход Флика, но вовсе не единогласно – 55% против 45%.

В качестве главных аргументов против Флика приводятся его неэффективные тренерские решения на чемпионате мира, включая выбор состава. За него – отсутствие достойных кандидатов на замену в преддверии домашнего для Германии чемпионата Европы – 2024.