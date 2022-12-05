Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

55% немцев проголосовали за увольнение Флика из сборной Германии

05 Декабря 2022 • 01:50 Комментировать
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

В Германии не слишком довольны работой Ханса-Дитера Флика, не сумевшего вывести команду из группы на чемпионате мира в Катаре.

Несмотря на провал, специалист с высокой вероятностью сохранит свой пост, о чём ранее сообщали немецкие СМИ. Однако, как показали результаты опроса авторитетного издания Kicker, большинство немцев (из числа 365 тысяч опрошенных) высказывается за уход Флика, но вовсе не единогласно – 55% против 45%.

В качестве главных аргументов против Флика приводятся его неэффективные тренерские решения на чемпионате мира, включая выбор состава. За него – отсутствие достойных кандидатов на замену в преддверии домашнего для Германии чемпионата Европы – 2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чемпионат Мира Ханс-Дитер Флик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Англия Англия
Сенегал Сенегал
3
0
1.58 3.90 6.60
Видео
05.12.22 в 18:00
Япония Япония
Хорватия Хорватия
3.90 3.30 2.09
Видео
05.12.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1.27 6.00 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
02:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро: «Лаутаро ещё покажет себя на ЧМ-2022»
02:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник Сенегала Сиссе: «Англия – одна из лучших сборных в мире, в первые полчаса мы выглядели хорошо»
01:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
55% немцев проголосовали за увольнение Флика из сборной Германии
01:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Нидерланды – Аргентина: прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира – 9 декабря 2022
01:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Две звезды сборной Германии объявят об уходе из национальной команды слухи
01:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт считает, что Стерлинг может не вернуться в расположение сборной Англии на ЧМ-2022
01:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер похвалил Саутгейта после разгрома Сенегала
01:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт высказался о выходе сборной Англии в четвертьфинал ЧМ-2022
01:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мане прокомментировал вылет Сенегала на стадии 1/8 финала ЧМ-2022
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стерлинг покинул сборную Англии из-за ограбления своего дома
01:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт: «Хендерсон объединяет всю команду, великолепный игрок»
00:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Линекер отреагировал на выход Англии в четвертьфинал мундиаля
00:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кулибали: «Сборная Англии очень сильна, мы можем гордиться своим выступлением»
00:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенегал потерпел самое крупное поражение на больших международных турнирах
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн: «Сборная Англии сыграла очень зрело»
Все новости
Рекомендуем