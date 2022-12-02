Гюндоган высказался о провале Германии на чемпионате мира

Хавбек национальной сборной Германии Илкай Гюндоган дал комментарий после вылета «бундестим» с чемпионата мира – 2022. Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, пропустив в плей-офф Японию и Испанию.

«Мы разочарованы. К сожалению, не смогли показать свою лучшую игру во всех трех играх. Можете представить, насколько это для нас разочаровывающий результат», - цитирует Гюндогана издание «Спорт-экспресс».

На групповом этапе мундиаля в Катаре сборная Германии проиграла Японии (1:2), расписала ничью с Испанией (1:1) и отпраздновала победу над Коста-Рикой (4:2).