Мюллер ни разу не забивал в последних семи матчах на мундиалях

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер ни разу не отличался в последних семи матчах на мундиалях. А в первых 12 матчах на чемпионатах мира у форварда было 10 голов, делится фактом Opta. В Катаре Мюллер нанес всего три удара (все три против сборной Коста-Рики) и ни разу не пробил в створ.

Неудачный чемпионат мира в Катаре стал для Мюллера четвёртым ЧМ в карьере. Впервые он сыграл в ЮАР в 2010 году, а в 2014 году стал чемпионом мира по футболу. Два последних чемпионата мира Мюллер вылетает со своей сборной на стадии группового этапа.

Напомним, сборная Германии заняла третье место в квартете Е, уступив испанцам по дополнительным показателям. Первое место – за сборной Японии. Замкнула квартет сборная Коста-Рики.

Ранее Томас Мюллер намекнул на завершение карьеры в национальной сборной.