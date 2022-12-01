Клозе назвал сильные качества Фюллькруга, забившего гол Испании

Экс-нападающий бременского «Вердера» и сборной Германии Мирослав Клозе поделился мнением об игре на чемпионате мира - 2022 нападающего Никласа Фюллькруга, отметившегося забитым мячом во встрече с командой Испании (1:1).

«Он отлично чувствует, какое место нужно занять в штрафной площадке соперника. У Никласа отличный набор игровых качеств для нападающего. У него хорошее завершение атак в штрафной, он умеет работать обеими ногами, а также отлично играет на втором этаже», - передает слова Мирослава Bild.

В заключительном матче группового этапа Германия встретится с Коста-Рикой. В этом поединке немцев устроит только победа.