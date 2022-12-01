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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Клозе назвал сильные качества Фюллькруга, забившего гол Испании

01 Декабря 2022 • 10:32 Комментировать
Коста-Рика
...
Германия
1 25.00 X 10.00 2 1.10
Через 11 ч. 9 мин.

Экс-нападающий бременского «Вердера» и сборной Германии Мирослав Клозе поделился мнением об игре на чемпионате мира - 2022 нападающего Никласа Фюллькруга, отметившегося забитым мячом во встрече с командой Испании (1:1).

«Он отлично чувствует, какое место нужно занять в штрафной площадке соперника. У Никласа отличный набор игровых качеств для нападающего. У него хорошее завершение атак в штрафной, он умеет работать обеими ногами, а также отлично играет на втором этаже», - передает слова Мирослава Bild.

В заключительном матче группового этапа Германия встретится с Коста-Рикой. В этом поединке немцев устроит только победа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мирослав Клозе Никлас Фюллькруг
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КОСТА-РИКА ГЕРМАНИЯ
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