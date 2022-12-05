Нападающий Томас Мюллер и полузащитник Илкай Гюндоган близки к завершению карьеры в сборной Германии.

Команда Ханса-Дитера Флика провалилась на чемпионате мира в Катаре, не сумев выйти из группы, и теперь в немецком футболе грядут серьёзные изменения. Вероятно, состав сборной будет омолаживаться, а некоторые давние лидеры объявят об уходе по собственному желанию. По данным Kicker, с высокой долей вероятности это сделают Томас Мюллер и Илкай Гюндоган. Ветеран мюнхенской «Баварии» открыто признавался, что был бы рад, если бы матч против Коста-Рики (4:2) стал для него последним в цветах национальной команды.