Киммих: «Худший день в моей карьере»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих крайне болезненно отреагировал на вылет своей команды.

Перед началом катарского мундиаля футболист «Баварии» признавался, что с нетерпением ждёт возможности реабилитироваться после фиаско 2018 года в России – вместо этого Германия наступила на те же грабли.

«Худший день за всю мою карьеру. Боюсь, после такого я просто провалюсь в яму. Данный результат наводит меня на мысль о том, что наши неудачи непосредственно связаны с моей персоной», – высказался в интервью Sport1 один из лидеров немецкой национальной команды.

Сборная Германии финишировала третьей в группе, набрав четыре очка. Путёвки в плей-офф завоевали Япония и Испания.