Нападающий сборной Германии Хаверц: «Не ожидали, что Испания так сыграет»

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц высказался о провальном выступлении «бундестим» на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Немцы финишировали на третьем месте в группе и не смогли пробиться в 1/8 финала турнира.

«Не ожидали, что Испания так сыграет. Хотя нужно, в первую очередь, смотреть на себя. Мы могли победить и Японию, и Испанию. С таким уровнем состава Германия не имела права проигрывать японцам, поэтому мы заслуженно вылетели», - передает слова форварда пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Япония стала победителем группы F, набрав шесть баллов. На втором месте финишировала Испания с четырьмя пунктами.