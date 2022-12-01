Сёмин – о Мюллере: «Он на этой позиции мне не очень нравится»

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился своим мнением о составе сборной Германии в преддверии решающего матча группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Томас Мюллер сыграет впереди. Он на этой позиции мне не очень нравится, но ему [тренеру Германии Флику] виднее», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Кроме Мюллера российский специалист выделил полузащитника немецкой сборной Кая Хаверца.

Решающий матч за выход из группы против Коста-Рики Германия проведёт сегодня в 22:00. Для уверенности в выходе из группы команде необходимо одерживать победу. За прямой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.