Клопп не собирается менять Флика на посту главного тренера сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует покидать «красных» ради работы в сборной Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, агент 55-летнего специалиста отрицает вероятность того, что его клиент может сменить Ханса-Дитера Флика на посту наставника национальной команды. Также сообщается, что Клопп, напротив, намерен продлить своё соглашение с «Ливерпулем», которое истекает летом 2026 года.

Напомним, на проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира, сборная Германии не смогла выйти из группы, заняв третью строчку в квартете Е. Текущий мундиаль стал для немецкой команды вторым кряду, когда ей не удалось преодолеть эту стадию турнира.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, а также стали победителями Лиги чемпионов.