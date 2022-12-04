Бирхоффа хотят сделать «козлом отпущения» за провал немецкой сборной на чемпионате мира

Сборная Германии во второй раз подряд потерпела звонкую неудачу на чемпионате мира, не сумев выйти из группы. Разочарование подобными итогами самого престижного и значимого футбольного форума мира велико, и в Германии ищут, на кого возложить ответственность и отправить в отставку.

Наставника Флика увольнять не хотят, хотя в такой ситуации заплатить за провал должен именно он. Но Флик возглавил команду совсем недавно, заполучив все проблемы, унаследованные от Лёва, и потому сейчас Немецкий футбольный союз склоняется к тому, чтобы пожертвовать техническим директором сборной Германии Оливером Бирхоффом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.