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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бирхоффа хотят сделать «козлом отпущения» за провал немецкой сборной на чемпионате мира

04 Декабря 2022 • 23:58 Комментировать
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Сборная Германии во второй раз подряд потерпела звонкую неудачу на чемпионате мира, не сумев выйти из группы. Разочарование подобными итогами самого престижного и значимого футбольного форума мира велико, и в Германии ищут, на кого возложить ответственность и отправить в отставку.

Наставника Флика увольнять не хотят, хотя в такой ситуации заплатить за провал должен именно он. Но Флик возглавил команду совсем недавно, заполучив все проблемы, унаследованные от Лёва, и потому сейчас Немецкий футбольный союз склоняется к тому, чтобы пожертвовать техническим директором сборной Германии Оливером Бирхоффом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Оливер Бирхофф
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