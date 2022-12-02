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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Флик рассказал о проблемах немецкого футбола: «Мы должны вернуться к истокам»

02 Декабря 2022 • 02:00 Комментировать
Коста-Рика
2:4
Германия
окончен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о глобальных футбольных проблемах страны.

Сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира во второй раз подряд, что может стать поводом для серьёзных перемен во всём устройстве местного футбола.

«Нам нужно лучше развивать игроков, – высказывается Флик о кризисе после вылета. – Мы годами мечтаем о появлении центрфорвардов и крайних защитников топ-уровня. Немецкий футбол традиционно отличался сильной защитой – думаю, настало время вернуться к истокам», – заявил специалист в интервью после победы над Коста-Рикой (4:2), которой не хватило для выхода в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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