Клозе: «Очень приятно, что Фюллькруг назвал меня своим примером для подражания»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе очень польщён комплиментом от нынешнего форварда «бундестим» Никласа Фюллькруга, который принёс немцам одно очко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией.

«Очень приятно, что Фюллькруг назвал меня своим примером для подражания. Это означает, что я делал правильные вещи во время игровой карьеры. Слова Никласа – большой комплимент для меня. Я также счастлив за то, что нападающий моего бывшего «Вердера» попал на чемпионат мира и имеет возможность показать свои качества», – цитирует Клозе Bild.

Сегодня сборной Германии предстоит встретиться с Коста-Рикой в заключительном туре группового этапа мундиаля.