Рангник может стать новым генеральным менеджером сборной Германии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, ранее занимавший пост руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве», может стать генеральным менеджером национальной команды Германии. Об этом сообщает издание Bayern & Germany в своих социальных сетях.

По информации источника, также на вакантную должность претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус и Фреди Бобич. Ранее этот пост занимал Оливер Бирхофф, который был отправлен в отставку после провала немецкой команды на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, сборная Германии не смогла выйти в плей-офф мундиаля, набрав в трёх матчах группового этапа четыре очка. Отметим, что для «бундестим» это второй чемпионат мира подряд, когда команда не смогла пробиться в 1/8 финала.